Axsome Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Axsome Therapeutics hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,56 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,540 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 118,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,680 USD. Im Vorjahr waren -5,990 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 65,55 Prozent auf 638,50 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 385,69 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 3,754 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 636,77 Millionen USD gelegen.

