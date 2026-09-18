Axsome Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043
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18.09.2026 21:05:01
Axsome Therapeutics vs. Moderna: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM) and Moderna (NASDAQ:MRNA) requires balancing rapid commercial expansion against the potential of a massive, multi-use technology platform during a period of industrial shift.
Axsome focuses on treating complex central nervous system conditions with a growing portfolio of approved drugs. Moderna is leveraging its mRNA technology to move beyond the pandemic, targeting various viruses and cancers. Both companies are navigating the high-risk, high-reward landscape of drug development and commercialization.
Axsome Therapeutics operates as a biopharmaceutical company dedicated to central nervous system (CNS) conditions. Its current commercial lineup includes AUVELITY for depression, SUNOSI for narcolepsy, and SYMBRAVO. The company has rapidly scaled its presence, reaching nearly 925 full-time employees by early 2026. While it manages its own commercial efforts in the United States, it utilizes strategic partnerships, such as its licensing deal with Pharmanovia, to reach patients in Europe, the Middle East, and North Africa.
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Analysen zu Axsome Therapeutics Inc
Aktien in diesem Artikel
|Axsome Therapeutics Inc
|180,45
|-3,22%
|Moderna Inc
|133,46
|-3,05%
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