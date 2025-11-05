|
Axsome Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Axsome Therapeutics hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Axsome Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,94 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,340 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,22 Prozent auf 171,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 104,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
