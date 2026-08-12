Axsome Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Axsome Therapeutics hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Axsome Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,970 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Axsome Therapeutics 218,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 150,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at