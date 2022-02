AXT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AXT präsentierte in der am 17.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

In Sachen EPS wurden 0,070 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AXT 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 37,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,340 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 137,39 Millionen USD, während im Vorjahr 95,36 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,329 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 135,29 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at