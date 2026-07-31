AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
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31.07.2026 16:05:40
AXT Posts Upbeat Q2 Earnings, Joins Newell Brands, SPX Technologies, Amazon And Other Big Stocks Moving Higher On Friday
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