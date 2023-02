AXT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AXT hat sich am 17.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,030 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AXT 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 28,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,370 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 141,12 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 137,39 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,394 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 143,17 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at