Axtel Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Axtel Industries gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 4,94 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Axtel Industries 2,02 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 586,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 404,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at