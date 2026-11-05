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05.11.2026 06:31:28
Axtel Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Axtel Industries präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,26 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 446,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 673,4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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