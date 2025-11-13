|
Axtel Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Axtel Industries hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,26 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,65 INR je Aktie erzielt worden.
Axtel Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 673,4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 558,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
