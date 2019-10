Axway als Leader im Gartner 2019 Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management positioniert

PHOENIX, 16. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Axway (Euronext: AXW.PA), ein führender Anbieter für Hybrid Integration-Technologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision als Leader im Gartner 2019 Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management positioniert wurde.

„Leistungsstarke Unternehmenskunden nutzen solide API-Strategien, um ihr Wachstum in einer digitalen Welt voranzutreiben. Es reicht nicht aus, Sicherheit, Governance und Management von APIs zu haben - man braucht eine starke Plattform, um ihren Verbrauch zu erzeugen und zu steigern", erklärt Axway CEO Patrick Donovan. „Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Mehrwert durch wegweisende Ideen und Technologien zu liefern und ihre API- und digitalen Strategien erfolgreich zu machen".

Axway hat beispielsweise kürzlich der Vermögensverwaltungsgesellschaft Robert W. Baird & Co. geholfen, ein zentralisiertes API-Management-System für ihr wachsendes Geschäft zu realisieren. Mit der Lösung von Axway kann das Unternehmen einen zentralen API-Katalog und Self-Service-Verbrauch anbieten und gleichzeitig den API-Zugriff sowie die Nutzung streng kontrollieren.

„Wir sind nicht überrascht, das Axway als Leader ausgezeichnet wird. Der unternehmensweite API-Management-Ansatz hat uns in allen Aspekten überzeugt, und wir sind nun in der Lage, den Verbrauch unserer APIs mit starker Authentifizierung und intuitiver Visualisierung voranzutreiben", sagt Jim Cornelius, Vice President – Solution Architect bei Robert W. Baird & Co. „Axway AMPLIFY API Management ist das Fundament unserer API-Strategie".

Axway AMPLIFY™ API Management unterstützt Kunden beim vollständigen Lifecycle-API-Management angefangen bei der Entdeckung und Erstellung über die Bereitstellung und Sicherung bis hin zur Verwaltung und Iteration. Dazu passend liefert das Elite-Team der Catalysts die Axway Accelerate Journey -Lösung. Diese liefert die strategische Orientierung, damit Unternehmen ihre digitale Transformation erfolgreich abschließen können.

„Axway hilft Unternehmen bei der Innovation auf verschiedenen Plattformen wie iOS , Android und Alexa sowie bei zahlreichen Interaktionsmodellen wie Tastatur, Touch, Sprache, Proximity, Echtzeit-Events und Daten-Streaming oder Augmented Reality", erklärt David Bressler, Sr. Director, Product and Solution Marketing API Management bei Axway. „Die Anforderungen einer Omni-Experience-Welt erfordern die Fähigkeit, grundlegende Annahmen über den Prozess und die Wirtschaftlichkeit der Softwareentwicklung zu überdenken".

