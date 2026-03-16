AXXZIA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AXXZIA hat am 13.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,95 JPY. Im Vorjahresquartal waren 1,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,01 Prozent auf 3,14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at