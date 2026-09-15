AXXZIA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AXXZIA hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

AXXZIA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 21,65 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 3,58 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AXXZIA 3,40 Milliarden JPY umgesetzt.

AXXZIA vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 20,330 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,74 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,08 Prozent auf 13,47 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at