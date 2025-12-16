AXXZIA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AXXZIA hat am 15.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,05 JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,63 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AXXZIA 3,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at