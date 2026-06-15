AXXZIA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AXXZIA hat am 12.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,95 Prozent auf 3,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte AXXZIA 3,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at