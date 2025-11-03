AXYZ: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AXYZ hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 138,44 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AXYZ ein EPS von 81,98 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AXYZ einen Umsatz von 6,21 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at