AXYZ: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AXYZ hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 102,22 JPY. Im letzten Jahr hatte AXYZ einen Gewinn von 66,72 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,72 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,33 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at