Aya Gold Silver: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aya Gold Silver hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Aya Gold Silver mit einem Umsatz von insgesamt 74,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 397,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at