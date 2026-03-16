Ayala hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ayala lud am 13.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 27,49 PHP, nach 12,00 PHP im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ayala im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 98,28 Milliarden PHP. Im Vorjahresviertel waren 92,87 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 99,07 PHP beziffert, während im Vorjahr 64,77 PHP je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 336,89 Milliarden PHP, während im Vorjahr 325,74 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 83,77 PHP geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 360,43 Milliarden PHP taxiert.

Redaktion finanzen.at