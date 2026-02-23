Ayala Land hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ayala Land lud am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ayala Land einen Umsatz von 940,1 Millionen USD eingefahren.

Der Umsatz lag bei 3,31 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at