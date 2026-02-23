|
23.02.2026 06:31:29
Ayala Land hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ayala Land lud am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ayala Land einen Umsatz von 940,1 Millionen USD eingefahren.
Der Umsatz lag bei 3,31 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!