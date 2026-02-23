|
Ayala Land mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ayala Land lud am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 PHP gegenüber 0,480 PHP im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Ayala Land 70,59 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54,64 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,73 PHP. Im Vorjahr waren 1,90 PHP je Aktie erzielt worden.
Ayala Land hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 190,20 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 177,86 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 2,07 PHP je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 171,48 Milliarden PHP beziffert.
