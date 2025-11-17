Ayala Land: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ayala Land präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,540 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,03 Milliarden PHP. Im Vorjahreszeitraum waren 40,25 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,505 PHP hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 43,47 Milliarden PHP erwartet.

Redaktion finanzen.at