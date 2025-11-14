Ayala: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ayala hat am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 36,71 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 18,18 PHP je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 78,32 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,24 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at