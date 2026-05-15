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15.05.2026 06:31:29
Ayala stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ayala hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,340 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Ayala mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,85 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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