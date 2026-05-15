Ayala: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ayala hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,05 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,47 PHP je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Ayala 81,66 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,89 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at