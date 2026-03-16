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16.03.2026 06:31:29

Ayala zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ayala hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,67 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,72 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,86 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ayala einen Umsatz von 5,69 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 6,12 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.at

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