Ayalaland Logistics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ayalaland Logistics hat am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 PHP je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 1,16 Milliarden PHP in den Büchern – ein Minus von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ayalaland Logistics 1,25 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,030 PHP je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ayalaland Logistics ein Gewinn pro Aktie von 0,110 PHP in den Büchern gestanden.

Ayalaland Logistics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,80 Milliarden PHP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,19 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at