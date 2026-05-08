Ayalaland Logistics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ayalaland Logistics ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ayalaland Logistics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,30 Prozent auf 725,0 Millionen PHP. Im Vorjahresviertel hatte Ayalaland Logistics 921,3 Millionen PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at