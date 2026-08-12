Ayalaland Logistics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ayalaland Logistics hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ayalaland Logistics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 875,0 Millionen PHP im Vergleich zu 961,9 Millionen PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at