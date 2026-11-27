Ayalon hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,82 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ayalon 4,63 ILS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,62 Prozent auf 1,34 Milliarden ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,69 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at