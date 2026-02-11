Ayga präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ayga stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 10,23 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ayga 3,65 TRY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ayga in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,89 Milliarden TRY im Vergleich zu 23,79 Milliarden TRY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 22,73 TRY beziffert. Im Vorjahr hatten 9,66 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ayga im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89,66 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 81,77 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at