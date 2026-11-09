Ayga: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ayga präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,83 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,73 TRY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,50 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,23 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at