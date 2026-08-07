Ayga stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ayga hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 19,47 TRY, nach 4,38 TRY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 29,07 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 45,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,97 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at