Ayoki Mercantile zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ayoki Mercantile präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,08 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -45,230 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 405,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ayoki Mercantile einen Umsatz von 1,1 Millionen INR eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11,550 INR. Im Vorjahr waren -110,750 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ayoki Mercantile im vergangenen Geschäftsjahr 8,44 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 102,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ayoki Mercantile 4,17 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at