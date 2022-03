Ayr Wellness: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ayr Wellness hat am 17.03.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,442 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -6,058 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 141,3 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 135,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Ayr Wellness hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,379 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -7,943 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 131,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 451,96 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 194,96 Millionen CAD im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,857 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 448,02 Millionen CAD belaufen.

Redaktion finanzen.at