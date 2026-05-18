AYRO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AYRO hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,42 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,200 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at