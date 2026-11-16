AYRO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AYRO ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AYRO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,75 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at