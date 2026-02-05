|
05.02.2026 06:31:28
Aytu BioPharma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Aytu BioPharma hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,54 Prozent zurück. Hier wurden 15,2 Millionen USD gegenüber 16,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
