Aytu BioPharma präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aytu BioPharma 14,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at