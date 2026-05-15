Aytu BioPharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aytu BioPharma hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 12,4 Millionen USD, gegenüber 18,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,74 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at