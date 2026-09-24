24.09.2026 06:31:28

Aytu BioPharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aytu BioPharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aytu BioPharma einen Umsatz von 15,1 Millionen USD eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,160 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aytu BioPharma -2,160 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Aytu BioPharma mit einem Umsatz von insgesamt 57,57 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,38 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -13,27 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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