Ayurcann: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ayurcann ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ayurcann die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,7 Millionen CAD ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 31,11 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Ayurcann 25,16 Millionen CAD umgesetzt.

