Ayurcann stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ayurcann lud am 28.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ayurcann im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at