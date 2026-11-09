Azad Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Azad Engineering lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 INR. Im Vorjahresviertel hatte Azad Engineering 5,05 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,91 Milliarden INR gegenüber 1,46 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at