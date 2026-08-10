Azad Engineering stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Azad Engineering präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,53 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,56 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,73 Milliarden INR gegenüber 1,37 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at