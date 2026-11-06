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06.11.2026 06:31:28
Azad India Mobility vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Azad India Mobility ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Azad India Mobility die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Azad India Mobility ein Ergebnis je Aktie von 0,010 INR vermeldet.
Der Umsatz lag bei 266,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 34,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 198,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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