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15.05.2026 06:31:29
Azbil: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Azbil hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Azbil ein EPS von 23,54 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 82,47 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90,88 Milliarden JPY ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 75,76 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Azbil 77,96 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,48 Prozent auf 298,93 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Azbil 300,38 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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