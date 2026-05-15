Azbil hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Azbil hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Azbil noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 579,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Azbil einen Umsatz von 541,1 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,01 USD. Im letzten Jahr hatte Azbil einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Azbil in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,98 Milliarden USD im Vergleich zu 1,97 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at