Azbil präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Azbil veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,29 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Azbil ein EPS von 11,49 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 73,71 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 70,84 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at