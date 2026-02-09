Azbil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Azbil hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 33,68 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,45 Prozent zurück. Hier wurden 75,16 Milliarden JPY gegenüber 78,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at